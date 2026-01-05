https://ria.ru/20260105/maduro-2066526532.html
Мадуро и его жена покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США
Мадуро и его жена покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро и его жена покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой покинули зал суда в Нью-Йорке под сопровождением службы маршаллов США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:41:00+03:00
2026-01-05T20:41:00+03:00
2026-01-05T20:50:00+03:00
в мире
николас мадуро
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_0:131:2480:1526_1920x0_80_0_0_c72f4e89bf65a51494d664b865731525.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066526154.html
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_136:0:2344:1656_1920x0_80_0_0_55bfe5c1d6efe5548f7c0f5838b34bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николас мадуро, венесуэла, нью-йорк (город), сша, силия флорес
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Нью-Йорк (город), США, Силия Флорес
Мадуро и его жена покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США
CNN: Мадуро и его жена покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США