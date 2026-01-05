Мадуро и его жена покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США

Рейтинг@Mail.ru
20:41 05.01.2026 (обновлено: 20:50 05.01.2026)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой покинули зал суда в Нью-Йорке под сопровождением службы маршаллов США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
© REUTERS / Adam GrayЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес
© REUTERS / Adam Gray
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой покинули зал суда в Нью-Йорке под сопровождением службы маршаллов США, сообщает телеканал CNN.
"Мадуро и его жена покинули зал суда", - сообщает телеканал.
Уточняется, что оба были одеты в тюремную одежду и их сопровождали представители службы маршаллов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат
В миреНиколас МадуроВенесуэлаНью-Йорк (город)СШАСилия Флорес
 
 
