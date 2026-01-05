Рейтинг@Mail.ru
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат - РИА Новости, 05.01.2026
20:39 05.01.2026 (обновлено: 20:47 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/maduro-2066526154.html
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат - РИА Новости, 05.01.2026
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, могла получить перелом ребер во время захвата американскими правоохранительными органами, заявил ее... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:39:00+03:00
2026-01-05T20:47:00+03:00
в мире
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_860fb969efe1eb7bb11a83f79e08606b.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066525157.html
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат

CNN: супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, могла получить перелом ребер во время захвата американскими правоохранительными органами, заявил ее адвокат в ходе заседания суда в Нью-Йорке, передает телеканал CNN.
"Марк Доннелли (адвокат Флорес - ред.) сказал, что, "как вы можете видеть", Флорес получила "серьезные травмы во время своего похищения". Он предположил, что у нее перелом или серьезные ушибы ребер и ей потребуется медицинское обследование", - передает телеканал.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Адвокат заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем
Вчера, 20:36
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
