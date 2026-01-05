Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, могла получить перелом ребер во время захвата американскими правоохранительными органами, заявил ее адвокат в ходе заседания суда в Нью-Йорке, передает телеканал CNN.