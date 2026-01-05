https://ria.ru/20260105/maduro-2066526154.html
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат - РИА Новости, 05.01.2026
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, могла получить перелом ребер во время захвата американскими правоохранительными органами, заявил ее... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:39:00+03:00
2026-01-05T20:39:00+03:00
2026-01-05T20:47:00+03:00
в мире
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_860fb969efe1eb7bb11a83f79e08606b.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066525157.html
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd24a7dd1ed052af52c360fae72a2d41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат
CNN: супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате, заявил ее адвокат