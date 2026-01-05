https://ria.ru/20260105/maduro-2066525250.html
Судья обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу
Судья обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу - РИА Новости, 05.01.2026
Судья обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу
Судья в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:36:00+03:00
2026-01-05T20:36:00+03:00
2026-01-05T20:40:00+03:00
николас мадуро
нью-йорк (город)
венесуэла
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3d53c6eb6d90dcbdb3846e44f027ce16.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066526154.html
нью-йорк (город)
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_53aab64057b977df7b9003c81749aeb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас мадуро, нью-йорк (город), венесуэла, в мире
Николас Мадуро, Нью-Йорк (город), Венесуэла, В мире
Судья обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу
Reuters: судья обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по делу