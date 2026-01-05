https://ria.ru/20260105/maduro-2066525157.html
Адвокат заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем
Адвокат заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем
Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, которые требуют внимания, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
CNN: адвокат заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, требующих внимания