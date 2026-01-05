https://ria.ru/20260105/maduro-2066524712.html
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее
Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес направят запрос об освобождении под залог позднее, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:33:00+03:00
2026-01-05T20:33:00+03:00
2026-01-05T20:38:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
венесуэла
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее
