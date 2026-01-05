Рейтинг@Mail.ru
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 05.01.2026 (обновлено: 20:38 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/maduro-2066524712.html
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее - РИА Новости, 05.01.2026
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее
Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес направят запрос об освобождении под залог позднее, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:33:00+03:00
2026-01-05T20:38:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_f14322bf97981b0a379ea34cdc42b04d.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066525250.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53f4db63ab3b1053f8eaccc9c8cc93ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее

CNN: адвокаты Мадуро и его супруги запросят освобождение под залог позднее

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес направят запрос об освобождении под залог позднее, сообщил телеканал CNN.
"Их адвокаты заявили, что соответствующее ходатайство будет подано позже", - сообщает телеканал.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Судья обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу
Вчера, 20:36
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала