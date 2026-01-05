https://ria.ru/20260105/maduro-2066524430.html
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат на заседании суда в Нью-Йорке, передает телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:31:00+03:00
2026-01-05T20:31:00+03:00
2026-01-05T20:35:00+03:00
нью-йорк (город)
в мире
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039874011_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_06cc288c0ca4ed9a25323b28d2ae6d13.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066524712.html
нью-йорк (город)
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039874011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_196127134212bf37e251448270ee5b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), в мире, венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле
Нью-Йорк (город), В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат
CNN: Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат