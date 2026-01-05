Рейтинг@Mail.ru
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат - РИА Новости, 05.01.2026
20:31 05.01.2026 (обновлено: 20:35 05.01.2026)
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат на заседании суда в Нью-Йорке, передает телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
нью-йорк (город)
в мире
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
нью-йорк (город)
венесуэла
нью-йорк (город), в мире, венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле
Нью-Йорк (город), В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат

CNN: Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат на заседании суда в Нью-Йорке, передает телеканал CNN.
"В настоящее время господин Мадуро не добивается освобождения", - цитирует адвоката телеканал.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Адвокаты Мадуро и его супруги направят запрос об освобождении позднее
Вчера, 20:33
 
