Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение
20:23 05.01.2026 (обновлено: 20:30 05.01.2026)
Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение
в мире
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
NYT: Мадуро заявил, что не видел обвинительное заключение и не знает своих прав

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на вопросы судьи на первом заседании в суде Нью-Йорка заявил, что до явки в зал он не видел текст обвинительного заключения и не знает своих прав, пишет в понедельник газета New York Times.
По данным издания, это может свидетельствовать о том, что у Мадуро и его адвоката было мало времени на обсуждение дела перед слушанием.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мадуро содержат в общей камере с другими известными заключенными, пишут СМИ
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
 
 
