https://ria.ru/20260105/maduro-2066523168.html
Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение
Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на вопросы судьи на первом заседании в суде Нью-Йорка заявил, что до явки в зал он не видел текст обвинительного... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:23:00+03:00
2026-01-05T20:23:00+03:00
2026-01-05T20:30:00+03:00
в мире
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066521695.html
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение
NYT: Мадуро заявил, что не видел обвинительное заключение и не знает своих прав