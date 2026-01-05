Рейтинг@Mail.ru
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
20:19 05.01.2026 (обновлено: 20:26 05.01.2026)
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
Захваченный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
нью-йорк (город), венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире, николас мадуро, сша
Нью-Йорк (город), Венесуэла, Удары США по Венесуэле, В мире, Николас Мадуро, США
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы

CNN: Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Захваченный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы, сообщает телеканал CNN.
"Я остаюсь президентом моей страны", - цитирует Мадуро телеканал.
Нью-Йорк (город)ВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеВ миреНиколас МадуроСША
 
 
