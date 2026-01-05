https://ria.ru/20260105/maduro-2066522750.html
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
Захваченный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:19:00+03:00
2026-01-05T20:19:00+03:00
2026-01-05T20:26:00+03:00
нью-йорк (город)
венесуэла
удары сша по венесуэле
в мире
николас мадуро
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3d53c6eb6d90dcbdb3846e44f027ce16.jpg
https://ria.ru/20260105/floris-2066523293.html
нью-йорк (город)
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_53aab64057b977df7b9003c81749aeb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире, николас мадуро, сша
Нью-Йорк (город), Венесуэла, Удары США по Венесуэле, В мире, Николас Мадуро, США
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
CNN: Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы