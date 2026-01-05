https://ria.ru/20260105/maduro-2066522663.html
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл на первое заседание суда в Нью-Йорке без наручников, сообщает в понедельник телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ
