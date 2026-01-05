Рейтинг@Mail.ru
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
20:19 05.01.2026 (обновлено: 20:23 05.01.2026)
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл на первое заседание суда в Нью-Йорке без наручников, сообщает в понедельник телеканал CNN. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:19:00+03:00
2026-01-05T20:23:00+03:00
2026
николас мадуро, венесуэла, нью-йорк (город), в мире
Николас Мадуро, Венесуэла, Нью-Йорк (город), В мире
Мадуро появился на суде без наручников, сообщают СМИ

CNN: Мадуро появился на суде без наручников, в наушниках для перевода

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл на первое заседание суда в Нью-Йорке без наручников, сообщает в понедельник телеканал CNN.
При этом лидер латиноамериканской страны использовал на суде наушники для перевода.
Мадуро заявил в суде, что не видел обвинительное заключение
© 2026 МИА «Россия сегодня»
