Мадуро заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям, пишут СМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:17:00+03:00
