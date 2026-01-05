Рейтинг@Mail.ru
Мадуро содержат в общей камере с другими известными заключенными, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
20:13 05.01.2026
Мадуро содержат в общей камере с другими известными заключенными, пишут СМИ
Мадуро содержат в общей камере с другими известными заключенными, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро содержат в общей камере с другими известными заключенными, пишут СМИ
Похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится на одном из верхних этажей следственного изолятора в нью-йоркском Бруклине в общей камере вместе с... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:13:00+03:00
2026-01-05T20:13:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
бруклин
николас мадуро
силия флорес
хоакин гусман лоэра
оон
сша
венесуэла
бруклин
в мире, сша, венесуэла, бруклин, николас мадуро, силия флорес, хоакин гусман лоэра, оон
В мире, США, Венесуэла, Бруклин, Николас Мадуро, Силия Флорес, Хоакин Гусман Лоэра, ООН
Мадуро содержат в общей камере с другими известными заключенными, пишут СМИ

CBS: Мадуро поместили в общую камеру с другими известными заключенными

© REUTERS / Adam GrayЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Adam Gray
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится на одном из верхних этажей следственного изолятора в нью-йоркском Бруклине в общей камере вместе с рядом других известных заключенных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине. Портал Axios ранее сообщал, что Мадуро, предположительно, отправят в тот же изолятор в Бруклине, где содержатся известный американский рэпер Шон Комбс (Diddy) и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как "Коротышка" или "Эль Чапо".
Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Число жертв операции США в Венесуэле остается неопределенным, заявили в ООН
Вчера, 20:07
"Источники в правоохранительных органах сообщают CBS, что Мадуро содержат на одном из верхних этажей MDC (Метрополитенского центра предварительного заключения - ред.). Они заявили, что его содержат не в одиночной камере, а вместе с другими известными заключенными", - говорится в материале телеканала.
По данным CBS, Мадуро и его супругу Силию Флорес содержат в разных частях учреждения.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Представитель Чили в ООН решительно осудил действия США против Венесуэлы
Вчера, 20:11
 
В миреСШАВенесуэлаБруклинНиколас МадуроСилия ФлоресХоакин Гусман ЛоэраООН
 
 
