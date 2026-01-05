Мадуро содержат в общей камере с другими известными заключенными, пишут СМИ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится на одном из верхних этажей следственного изолятора в нью-йоркском Бруклине в общей камере вместе с рядом других известных заключенных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине. Портал Axios ранее сообщал, что Мадуро, предположительно, отправят в тот же изолятор в Бруклине, где содержатся известный американский рэпер Шон Комбс (Diddy) и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как "Коротышка" или "Эль Чапо".
"Источники в правоохранительных органах сообщают CBS, что Мадуро содержат на одном из верхних этажей MDC (Метрополитенского центра предварительного заключения - ред.). Они заявили, что его содержат не в одиночной камере, а вместе с другими известными заключенными", - говорится в материале телеканала.
По данным CBS, Мадуро и его супругу Силию Флорес содержат в разных частях учреждения.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.