Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США

Суд в Нью-Йорке начал оглашение обвинений против Мадуро

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. В Нью-Йорке началось заседание суда, на котором президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге предъявят обвинения по делам о наркотерроризме и оружии, сообщил В Нью-Йорке началось заседание суда, на котором президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге предъявят обвинения по делам о наркотерроризме и оружии, сообщил CNN

По данным телеканала, судья уже приступил к сокращенному изложению обвинительного заключения против Мадуро . Венесуэльский лидер сидит за столом со своим адвокатом Барри Поллаком и использует наушники для перевода. Рядом с ним находятся второй адвокат Марк Доннелли и супруга Силия Флорес

« "Я остаюсь президентом моей страны", — цитирует Мадуро CNN.

Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Как пишет Reuters, Мадуро не признал себя виновным по делу о наркотерроризме в США. Судья обязал политика предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу.

По данным NYT, он заявил в суде, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.