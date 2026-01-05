https://ria.ru/20260105/maduro-2066516411.html
Мадуро нанял адвоката, который помог Ассанжу заключить сделку, пишут СМИ
Мадуро нанял адвоката, который помог Ассанжу заключить сделку, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро нанял адвоката, который помог Ассанжу заключить сделку, пишут СМИ
Задержанный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, с помощью которого основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в 2024... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:31:00+03:00
2026-01-05T19:31:00+03:00
2026-01-05T19:43:00+03:00
в мире
сша
николас мадуро
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_0:131:2480:1526_1920x0_80_0_0_c72f4e89bf65a51494d664b865731525.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066514461.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_136:0:2344:1656_1920x0_80_0_0_55bfe5c1d6efe5548f7c0f5838b34bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николас мадуро, венесуэла
В мире, США, Николас Мадуро, Венесуэла
Мадуро нанял адвоката, который помог Ассанжу заключить сделку, пишут СМИ
AP: Мадуро нанял адвоката Поллака, который помог Ассанжу заключить сделку