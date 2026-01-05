https://ria.ru/20260105/maduro-2066515519.html
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены - РИА Новости, 05.01.2026
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены
Китай призывает США обеспечить безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя КНР... РИА Новости, 05.01.2026
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены
Сунь Лэй: Китай призывает США обеспечить безопасность Мадуро и его жены