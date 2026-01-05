Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/maduro-2066515519.html
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены - РИА Новости, 05.01.2026
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены
Китай призывает США обеспечить безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя КНР... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:22:00+03:00
2026-01-05T19:22:00+03:00
в мире
китай
сша
венесуэла
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_0:131:2480:1526_1920x0_80_0_0_c72f4e89bf65a51494d664b865731525.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066511175.html
китай
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_136:0:2344:1656_1920x0_80_0_0_55bfe5c1d6efe5548f7c0f5838b34bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, венесуэла, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Китай, США, Венесуэла, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены

Сунь Лэй: Китай призывает США обеспечить безопасность Мадуро и его жены

© REUTERS / Adam GrayЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Adam Gray
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв - РИА Новости. Китай призывает США обеспечить безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.
"Мы призываем США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги и немедленно освободить их, мы поддерживаем Совет Безопасности в выполнении его главной обязанности по поддержанию международного мира и безопасности", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия ждет объективную оценку разбоя США в Венесуэле, заявил Небензя
Вчера, 18:55
 
В миреКитайСШАВенесуэлаНиколас МадуроООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала