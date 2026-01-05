Рейтинг@Mail.ru
Полиция Венесуэлы должна начать поиск и задержание причастных к атаке США
19:16 05.01.2026
Полиция Венесуэлы должна начать поиск и задержание причастных к атаке США
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Полиция Венесуэлы должна незамедлительно начать поиск и задержание причастных к атаке США для передачи их уголовному суду, говорится в декрете, опубликованном на портале нормативных актов.
"Национальная, региональная, муниципальная полиция обязаны незамедлительно начать поиск и задержание на всей территории страны любого лица, причастного к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию Республики, с целью передачи его в распоряжение прокуратуры и системы уголовного правосудия для последующего судебного разбирательства, в соответствии со всеми процессуальными гарантиями", - говорится в документе.
Под декретом, датированным 3 января, стоит подпись президента Николаса Мадуро, вице-президента Дельси Родригес и членов правительства.
