Десятки человек стоят у суда в Нью-Йорке перед заседанием по Мадуро
17:57 05.01.2026 (обновлено: 18:51 05.01.2026)
Десятки человек стоят у суда в Нью-Йорке перед заседанием по Мадуро
Десятки человек, включая протестующих, собрались в понедельник у здания суда в Нью-Йорке, где в полдень по местному времени похищенному США президенту Венесуэлы РИА Новости, 05.01.2026
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Десятки человек, включая протестующих, собрались в понедельник у здания суда в Нью-Йорке, где в полдень по местному времени похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро должны зачитать обвинения американских властей, передает корреспондент РИА Новости от здания суда на Манхэттене.
Заседание, на котором Мадуро официально предъявят обвинения, назначено на полдень по местному времени (20.00 мск).
За более чем два часа до начала слушания на подходе к зданию уже собрались десятки человека, включая многочисленных журналистов с телекамерами и фотоаппаратами.
Также рядом с судом организован стихийный митинг в количестве порядка десятка протестующих с требованием отпустить президента Венесуэлы. Участники держат в руках портреты похищенного венесуэльского лидера с лозунгами "Освободите президента Мадуро".
В небе над судом кружит беспилотник, предположительно, для обеспечения правопорядка и контроля с неба за происходящим на земле. Выставлено значительное количество заграждений вдоль примыкающей к суду улицы, присутствуют усиленные наряды полиции.
Самого Мадуро вместе с супругой доставили в суд еще за 4 часа до слушания. Кадры его перемещения на вертолете и бронированном автомобиле транслировали американские телеканалы.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Директор ФБР заявил, что ему безразлично, сколько продлится суд над Мадуро
