Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле

Десятки человек стоят у суда в Нью-Йорке перед заседанием по Мадуро

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Десятки человек, включая протестующих, собрались в понедельник у здания суда в Нью-Йорке, где в полдень по местному времени похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро должны зачитать обвинения американских властей, передает корреспондент РИА Новости от здания суда на Манхэттене.

Заседание, на котором Мадуро официально предъявят обвинения, назначено на полдень по местному времени (20.00 мск).

За более чем два часа до начала слушания на подходе к зданию уже собрались десятки человека, включая многочисленных журналистов с телекамерами и фотоаппаратами.

Также рядом с судом организован стихийный митинг в количестве порядка десятка протестующих с требованием отпустить президента Венесуэлы . Участники держат в руках портреты похищенного венесуэльского лидера с лозунгами "Освободите президента Мадуро".

В небе над судом кружит беспилотник, предположительно, для обеспечения правопорядка и контроля с неба за происходящим на земле. Выставлено значительное количество заграждений вдоль примыкающей к суду улицы, присутствуют усиленные наряды полиции.

Самого Мадуро вместе с супругой доставили в суд еще за 4 часа до слушания. Кадры его перемещения на вертолете и бронированном автомобиле транслировали американские телеканалы.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.