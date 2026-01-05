Рейтинг@Mail.ru
Сильно хромает. Появились новые кадры с Мадуро перед заседанием суда - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/maduro-2066486223.html
Сильно хромает. Появились новые кадры с Мадуро перед заседанием суда
Сильно хромает. Появились новые кадры с Мадуро перед заседанием суда - РИА Новости, 05.01.2026
Сильно хромает. Появились новые кадры с Мадуро перед заседанием суда
Появились кадры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого под конвоем перевозят в суд Нью-Йорка. Видео опубликовал Telegram-канал Ruptly. На них... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:10:00+03:00
2026-01-05T16:10:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
сша
удары сша по венесуэле
памела бонди
оон
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066486073_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_057dba880f9a8334797cc026d4ec4810.jpg
https://ria.ru/20260105/stubb-2066438487.html
https://ria.ru/20260105/dizen-2066436542.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мадуро под конвоем перевозят в суд Нью-Йорка
Мадуро под конвоем перевозят в суд Нью-Йорка.
2026-01-05T16:10
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066486073_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ff23b827dab6fe97d5c49afa9fcb24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, сша, удары сша по венесуэле, памела бонди, оон, нью-йорк (город)
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, США, Удары США по Венесуэле, Памела Бонди, ООН, Нью-Йорк (город)
Сильно хромает. Появились новые кадры с Мадуро перед заседанием суда

Появились кадры с хромающим Мадуро, которого под конвоем перевозят в суд

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Появились кадры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого под конвоем перевозят в суд Нью-Йорка. Видео опубликовал Telegram-канал Ruptly.

На них записи, как его сильно хромающего пересаживают из одной машины в другую.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Высказывание Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе
Вчера, 09:16
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России после операции США в Венесуэле
Вчера, 08:48
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроСШАУдары США по ВенесуэлеПамела БондиООННью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала