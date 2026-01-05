Вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке

Десятки человек, включая журналистов и протестующих, собрались около суда перед заседанием, которое ожидается в 20:00 мск. Интересы Мадуро на слушании будет представлять адвокат Дэвид Уикстром.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
