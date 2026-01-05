DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), осуществившее задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за историю своей работы также принимало участие в аресте и дальнейшем судебном преследовании бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, выяснило РИА Новости, изучив документы агентства за разные годы.
Мадуро в рамках проведенной США операции по его захвату 3 января, предположительно, был доставлен в следственный изолятор "Метрополитен" в нью-йоркском Бруклине. На видео, выложенном Белым домом в соцсети X, венесуэльского лидера в наручниках ведут по коридору изолятора сотрудники DEA, управления по борьбе с наркотиками США.
В феврале 2022 года DEA в координации с полицией Гондураса задержало экс-президента страны Хуана Орландо Эрнандеса в его доме, а позже он был экстрадирован в Штаты, выяснило РИА Новости из материалов его дела.
Спустя два года Эрнандеса приговорили в США к 45 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и оборотом огнестрельного оружия. По данным следствия, Эрнандес, который руководил центральноамериканским государством в 2014-2022 годах, причастен к ввозу в США по меньшей мере 400 тонн кокаина.
В декабре 2025 года Эрнандес был освобожден из американской тюрьмы строгого режима Хейзелтон. Его жена Мария Гарсия сообщила в соцсети Х, что он был помилован президентом США Дональдом Трампом.
Кроме Эрнандеса, сотрудники DEA арестовывали министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсию Луну, бизнесменов, связанных с движением Хезболлах, главкома ВМС Гвинеи-Бисау и других иностранных политических деятелей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами по их делам.
Также DEA сыграло ключевую роль в задержании и экстрадиции в США ряда известных наркобаронов, среди которых лидеры мексиканского картеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра, также известный по прозвищу Эль Чапо, и Исмаэль Самбада, известный как Эль Майо.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.