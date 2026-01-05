Рейтинг@Mail.ru
DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/maduro-2066431624.html
DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса
DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса - РИА Новости, 05.01.2026
DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), осуществившее задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за историю своей работы также принимало участие в... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T07:23:00+03:00
2026-01-05T07:23:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
гондурас
николас мадуро
хуан орландо эрнандес
силия флорес
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:84:560:399_1920x0_80_0_0_6954a92b4bfbee33a45aa56b1811ec46.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066425115.html
https://ria.ru/20260105/kuba-2066426140.html
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066428860.html
сша
венесуэла
гондурас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:31:560:451_1920x0_80_0_0_b9a4d2282be4cfe5da9b6b6b80c5a872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, гондурас, николас мадуро, хуан орландо эрнандес, силия флорес, хезболла, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Гондурас, Николас Мадуро, Хуан Орландо Эрнандес, Силия Флорес, Хезболла, ООН, Удары США по Венесуэле
DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса

РИА Новости: DEA, помимо Мадуро, преследовало экс-главу Гондураса Эрнандеса

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), осуществившее задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за историю своей работы также принимало участие в аресте и дальнейшем судебном преследовании бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, выяснило РИА Новости, изучив документы агентства за разные годы.
Мадуро в рамках проведенной США операции по его захвату 3 января, предположительно, был доставлен в следственный изолятор "Метрополитен" в нью-йоркском Бруклине. На видео, выложенном Белым домом в соцсети X, венесуэльского лидера в наручниках ведут по коридору изолятора сотрудники DEA, управления по борьбе с наркотиками США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной
04:19
В феврале 2022 года DEA в координации с полицией Гондураса задержало экс-президента страны Хуана Орландо Эрнандеса в его доме, а позже он был экстрадирован в Штаты, выяснило РИА Новости из материалов его дела.
Спустя два года Эрнандеса приговорили в США к 45 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и оборотом огнестрельного оружия. По данным следствия, Эрнандес, который руководил центральноамериканским государством в 2014-2022 годах, причастен к ввозу в США по меньшей мере 400 тонн кокаина.
В декабре 2025 года Эрнандес был освобожден из американской тюрьмы строгого режима Хейзелтон. Его жена Мария Гарсия сообщила в соцсети Х, что он был помилован президентом США Дональдом Трампом.
Кроме Эрнандеса, сотрудники DEA арестовывали министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсию Луну, бизнесменов, связанных с движением Хезболлах, главкома ВМС Гвинеи-Бисау и других иностранных политических деятелей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами по их делам.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Власти Кубы сообщили о гибели 32 граждан страны, защищавших Мадуро
04:32
Также DEA сыграло ключевую роль в задержании и экстрадиции в США ряда известных наркобаронов, среди которых лидеры мексиканского картеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра, также известный по прозвищу Эль Чапо, и Исмаэль Самбада, известный как Эль Майо.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла создала комиссию по освобождению Мадуро и его супруги
05:33
 
В миреСШАВенесуэлаГондурасНиколас МадуроХуан Орландо ЭрнандесСилия ФлоресХезболлаООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала