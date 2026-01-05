DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), осуществившее задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за историю своей работы также принимало участие в аресте и дальнейшем судебном преследовании бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, выяснило РИА Новости, изучив документы агентства за разные годы.

Спустя два года Эрнандеса приговорили в США к 45 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и оборотом огнестрельного оружия. По данным следствия, Эрнандес, который руководил центральноамериканским государством в 2014-2022 годах, причастен к ввозу в США по меньшей мере 400 тонн кокаина.