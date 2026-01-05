Президент Колумбии поставил под сомнение обвинения США против Мадуро

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро Президент Колумбии Густаво Петро поставил под сомнение обоснованность обвинений США в адрес захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявив, что его имя и имя его супруги Силии Флорес не фигурируют в колумбийских судебных архивах по делам о наркоторговле.

"В архивах колумбийской юстиции, после полувека борьбы с крупнейшими кокаиновыми мафиями, не значатся ни Николас Мадуро, ни Силия Флорес", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х.

Против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанного оружия и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

По словам Петро, обвинения в адрес венесуэльского руководства сформулированы "генералами венесуэльской оппозиции" и направлены на подрыв результатов народного волеизъявления. Он отметил, что если речь идет о реальной структуре наркобизнеса, то ее следует искать именно в судебных материалах Колумбии, где десятилетиями фиксировалась деятельность транснациональных картелей.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.