Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии поставил под сомнение обвинения США против Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/maduro-2066424764.html
Президент Колумбии поставил под сомнение обвинения США против Мадуро
Президент Колумбии поставил под сомнение обвинения США против Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Президент Колумбии поставил под сомнение обвинения США против Мадуро
Президент Колумбии Густаво Петро поставил под сомнение обоснованность обвинений США в адрес захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявив, что его... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:17:00+03:00
2026-01-05T04:17:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
николас мадуро
силия флорес
густаво петро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066423241.html
https://ria.ru/20260105/tramp-2066422621.html
сша
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61efb82c38072deee7291464ec6c34b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, колумбия, николас мадуро, силия флорес, густаво петро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Густаво Петро, ООН, Удары США по Венесуэле
Президент Колумбии поставил под сомнение обвинения США против Мадуро

Президент Колумбии Петро поставил под сомнение обвинения США против Мадуро

© AP Photo / Ivan ValenciaГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро поставил под сомнение обоснованность обвинений США в адрес захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявив, что его имя и имя его супруги Силии Флорес не фигурируют в колумбийских судебных архивах по делам о наркоторговле.
"В архивах колумбийской юстиции, после полувека борьбы с крупнейшими кокаиновыми мафиями, не значатся ни Николас Мадуро, ни Силия Флорес", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп назвал "похищение" самым подходящим словом для захвата Мадуро
04:01
Против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанного оружия и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
По словам Петро, обвинения в адрес венесуэльского руководства сформулированы "генералами венесуэльской оппозиции" и направлены на подрыв результатов народного волеизъявления. Он отметил, что если речь идет о реальной структуре наркобизнеса, то ее следует искать именно в судебных материалах Колумбии, где десятилетиями фиксировалась деятельность транснациональных картелей.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп не исключил, что главу Колумбии могут захватить также, как и Мадуро
03:52
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияНиколас МадуроСилия ФлоресГуставо ПетроООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала