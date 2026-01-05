Венесуэльцы собрались у президентского дворца с требованием вернуть Мадуро

КАРАКАС, 5 янв — РИА Новости. Многочисленный митинг собрался в центре столицы Венесуэлы, вблизи президентского дворца Мирафлорес, с требованием к США освободить захваченного президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и обеспечить их возвращение на родину, передает корреспондент РИА Новости.

Со сцены на митинге звучали призывы к единству и сопротивлению внешнему давлению. Одна из выступающих заявила, что венесуэльский народ "выходит на улицы с достоинством и мужеством", подчеркнув, что в самый тяжелый момент для страны Мадуро "не сдался и не встал на колени ни перед каким имперским давлением".