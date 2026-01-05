Венесуэльцы собрались у президентского дворца с требованием вернуть Мадуро

КАРАКАС, 5 янв — РИА Новости. Многочисленный митинг собрался в центре столицы Венесуэлы, вблизи президентского дворца Мирафлорес, с требованием к США освободить захваченного президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и обеспечить их возвращение на родину, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы, коренные народы Венесуэлы, сегодня здесь, чтобы оказать полную поддержку правительству, которое признаём и которое сами избрали на выборах. Мы решительно отвергаем события 3 января и осуждаем подлый акт правительства США — похищение нашего президента", — заявила корреспонденту РИА Новости участница митинга Юрей Сипальмар, представительница народа гуахиро.
По ее словам, венесуэльцы не признают никаких попыток внешнего управления страной.
"Трамп говорит, что будет нами управлять. Когда мы за него голосовали? Чтобы быть президентом Венесуэлы, нужно быть венесуэльцем. Он этим требованиям не соответствует. Мы не примем, чтобы нами правил другой народ", — подчеркнула она.
С аналогичной позицией выступила и другая участница акции Денисе Артеага.
"Мы здесь, чтобы потребовать возвращения нашего президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Венесуэла — достойная страна, мы не преклоняемся ни перед какой империей", — сказала она РИА Новости, назвав действия США "низким и циничным ударом по мирному народу".
Со сцены на митинге звучали призывы к единству и сопротивлению внешнему давлению. Одна из выступающих заявила, что венесуэльский народ "выходит на улицы с достоинством и мужеством", подчеркнув, что в самый тяжелый момент для страны Мадуро "не сдался и не встал на колени ни перед каким имперским давлением".
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.