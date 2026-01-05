Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльцы собрались у президентского дворца с требованием вернуть Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 05.01.2026 (обновлено: 02:02 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/maduro-2066416125.html
Венесуэльцы собрались у президентского дворца с требованием вернуть Мадуро
Венесуэльцы собрались у президентского дворца с требованием вернуть Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Венесуэльцы собрались у президентского дворца с требованием вернуть Мадуро
Многочисленный митинг собрался в центре столицы Венесуэлы, вблизи президентского дворца Мирафлорес, с требованием к США освободить захваченного президента... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T01:54:00+03:00
2026-01-05T02:02:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066416493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d44c8a40644a0ec61af6981c3902e85.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066414249.html
https://ria.ru/20260105/maduro-2066413112.html
https://ria.ru/20260105/maduro-2066411931.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066400346.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066416493_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_62fc7c47eaec588a91035b403ddb9102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Венесуэльцы собрались у президентского дворца с требованием вернуть Мадуро

РИА Новости: сотни венесуэльцев у дворца президента требуют вернуть Мадуро

© РИА НовостиМитинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро
Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости
Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 5 янв — РИА Новости. Многочисленный митинг собрался в центре столицы Венесуэлы, вблизи президентского дворца Мирафлорес, с требованием к США освободить захваченного президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и обеспечить их возвращение на родину, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходит под национальными флагами и лозунгами в защиту суверенитета страны и конституционного строя. Участники скандировали призывы к освобождению главы государства, обвиняя Вашингтон в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
01:12
"Мы, коренные народы Венесуэлы, сегодня здесь, чтобы оказать полную поддержку правительству, которое признаём и которое сами избрали на выборах. Мы решительно отвергаем события 3 января и осуждаем подлый акт правительства США — похищение нашего президента", — заявила корреспонденту РИА Новости участница митинга Юрей Сипальмар, представительница народа гуахиро.
По ее словам, венесуэльцы не признают никаких попыток внешнего управления страной.
"Трамп говорит, что будет нами управлять. Когда мы за него голосовали? Чтобы быть президентом Венесуэлы, нужно быть венесуэльцем. Он этим требованиям не соответствует. Мы не примем, чтобы нами правил другой народ", — подчеркнула она.
С аналогичной позицией выступила и другая участница акции Денисе Артеага.
"Мы здесь, чтобы потребовать возвращения нашего президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Венесуэла — достойная страна, мы не преклоняемся ни перед какой империей", — сказала она РИА Новости, назвав действия США "низким и циничным ударом по мирному народу".
Протестующие у здания следственного изолятора в Нью-Йорке, где содержится захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
У изолятора, где содержится Мадуро, сложилась напряженная обстановка
00:50
Со сцены на митинге звучали призывы к единству и сопротивлению внешнему давлению. Одна из выступающих заявила, что венесуэльский народ "выходит на улицы с достоинством и мужеством", подчеркнув, что в самый тяжелый момент для страны Мадуро "не сдался и не встал на колени ни перед каким имперским давлением".

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СМИ: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро
00:17

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Количество жертв атаки США на Венесуэлу увеличилось, пишет NYT
Вчера, 21:36
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала