01:12 05.01.2026 (обновлено: 06:10 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/maduro-2066414249.html
Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
Танцы президента Венесуэлы Николаса Мадуро убедили Дональда Трампа в необходимости нападения на Венесуэлу, утверждает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T01:12:00+03:00
2026-01-05T06:10:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
москва
николас мадуро
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:84:560:399_1920x0_80_0_0_6954a92b4bfbee33a45aa56b1811ec46.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066413112.html
https://ria.ru/20260105/maduro-2066411931.html
https://ria.ru/20260103/tramp-2066266250.html
сша
венесуэла
москва
в мире, сша, венесуэла, москва, николас мадуро, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро

NYT: танцы Мадуро убедили Трампа в необходимости нападения на Венесуэлу

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Танцы президента Венесуэлы Николаса Мадуро убедили Дональда Трампа в необходимости нападения на Венесуэлу, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
«
"Публичные танцы Мадуро и его "безразличие" после суровых предупреждений Трампа помогли убедить президента США отдать приказ об операции "Абсолютная решимость" по его захвату", — говорится в материале.
Протестующие у здания следственного изолятора в Нью-Йорке, где содержится захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
У изолятора, где содержится Мадуро, сложилась напряженная обстановка
00:50
Как утверждает газета, танцы венесуэльского лидера на антивоенных митингах, в том числе в конце прошлого года, были призваны показать, что он не воспринимает угрозы президента США всерьез.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СМИ: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро
00:17
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Место содержания Мадуро будет зависеть от решения властей, заявил Трамп
3 января, 21:14
 
В миреСШАВенесуэлаМоскваНиколас МадуроДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала