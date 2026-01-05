Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Танцы президента Венесуэлы Николаса Мадуро убедили Дональда Трампа в необходимости нападения на Венесуэлу, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
«
"Публичные танцы Мадуро и его "безразличие" после суровых предупреждений Трампа помогли убедить президента США отдать приказ об операции "Абсолютная решимость" по его захвату", — говорится в материале.
Как утверждает газета, танцы венесуэльского лидера на антивоенных митингах, в том числе в конце прошлого года, были призваны показать, что он не воспринимает угрозы президента США всерьез.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.