© Getty Images / China News Service / Liao Pan Протестующие у здания следственного изолятора в Нью-Йорке, где содержится захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро

У изолятора, где содержится Мадуро, сложилась напряженная обстановка

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв — РИА Новости. Усиленные наряды полиции дежурят у здания следственного изолятора в Нью-Йорке, где содержится захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро, обстановка напряженная, передает корреспондент РИА Новости.

У входа в изолятор находятся минимум четыре полицейских автомобиля. Правоохранители следят за соблюдением разграничений, не допуская скопления людей на проезжей части и направляя их исключительно на тротуар.

На месте также присутствует большое количество представителей СМИ. Для журналистов выделена отдельная зона с прямым обзором здания следственного изолятора.

На протяжении нескольких часов здесь появлялись прохожие, выступающие против Мадуро, при этом они не говорят на английском языке. Некоторые из них принесли флаги, объединяющие символику США и Венесуэлы. Часть людей приходила целыми семьями, включая детей.

При этом остается неясным, в каком именно корпусе крупного изолятора Metropolitan Detention Center, рассчитанного на размещение до 3,3 тысячи заключенных, содержится Мадуро.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп , Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.