СМИ: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро
00:17 05.01.2026
СМИ: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро
05.01.2026
СМИ: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро
Демократы в конгрессе США негодуют, что власти до сих пор не проинформировали их об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета...
2026-01-05T00:17:00+03:00
2026-01-05T00:17:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
США
Венесуэла
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
NYT: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро

NYT: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Демократы в конгрессе США негодуют, что власти до сих пор не проинформировали их об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета New York Times со ссылкой на их заявления.
"Демократы в конгрессе говорят, что их до сих пор держат в неведении в воскресенье, никакая информация не была им предоставлена администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа о грандиозной военной операции по захвату президента Николаса Мадуро", - пишет издание.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке
Вчера, 23:00
В частности, на это пожаловался Джим Хаймс, член комитета палаты представителей по разведке. В свою очередь, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер посетовал на то, что без ответа остается большое количество вопросов, в том числе о стоимости операций США в Венесуэле и границах дозволенного в рамках них.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп пригрозил Родригес еще большей ценой, чем Мадуро
Вчера, 20:36
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
