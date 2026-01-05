СМИ: демократы негодуют, что их не проинформировали о захвате Мадуро

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Демократы в конгрессе США негодуют, что власти до сих пор не проинформировали их об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета New York Times со ссылкой на их заявления.
"Демократы в конгрессе говорят, что их до сих пор держат в неведении в воскресенье, никакая информация не была им предоставлена администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа о грандиозной военной операции по захвату президента Николаса Мадуро", - пишет издание.
В частности, на это пожаловался Джим Хаймс, член комитета палаты представителей по разведке. В свою очередь, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер посетовал на то, что без ответа остается большое количество вопросов, в том числе о стоимости операций США в Венесуэле и границах дозволенного в рамках них.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.