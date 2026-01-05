Рейтинг@Mail.ru
Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции
09:17 05.01.2026 (обновлено: 10:12 05.01.2026)
Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции
Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2026
россия, липецкая область, столото, общество
Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции

Житель Липецкой области выиграл в лотерею 100 млн рублей в День Конституции

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ "Столото".
"Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года", - рассказали организаторы.
День Конституции России отмечается 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.
В "Столото" напомнили, что в начале года был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.
Главный приз новогодней лотереи - 1 миллиард рублей - в этом году впервые поделили между собой три человека, каждый получил по 333,3 миллиона рублей.
