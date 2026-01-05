Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ "Столото".

Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.