Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции
Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции - РИА Новости, 05.01.2026
Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции
Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России
2026-01-05T09:17:00+03:00
2026-01-05T09:17:00+03:00
2026-01-05T10:12:00+03:00
россия
липецкая область
Житель Липецкой области выиграл в лотерею, купив билет в День Конституции
Житель Липецкой области выиграл в лотерею 100 млн рублей в День Конституции
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ "Столото".
"Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области
приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года", - рассказали организаторы.
День Конституции России
отмечается 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.
В "Столото
" напомнили, что в начале года был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.
Главный приз новогодней лотереи - 1 миллиард рублей - в этом году впервые поделили между собой три человека, каждый получил по 333,3 миллиона рублей.