Первого января все афганские СМИ сообщили о падении в окрестностях города Майданшахр, административного центра провинции Майдак-Вардак, крупного беспилотного летательного аппарата, связь с которым, вероятно, была потеряна операторами центра управления полетами. По данным специалистов, это был MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВВС США.

По словам Андиши, "частые поездки Халилзада в Кабул сильно тревожат лидера талибов*, однако он не может их запретить". Халилзад вновь прибыл в Кабул 28 декабря 2025 года, где встретился с министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки. Хотя сам Халилзад характеризует свои визиты как частные, ранее он посещал Афганистан вместе с официальными лицами США, чтобы содействовать освобождению американских пленников, удерживавшихся в афганских тюрьмах.