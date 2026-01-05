Лидера Афганистана контролируют иностранные спецслужбы, заявили в ООН

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада находится под постоянным пристальным контролем иностранных спецслужб и становится все более изолированным, заявил постоянный представитель Афганистана при Совете по правам человека ООН в Женеве Насир Ахмад Андиша, назначенный на этот пост в еще период республиканского правления в Афганистане.
"Дроны в небе и Халилзад на земле держат Хайбатуллу Ахундзаду под наблюдением", - сказал Андиша, добавив, что афганский лидер сейчас "живет в Кандагаре как призрак и не доверяет окружающим".
Заявления Андиши прозвучали на фоне неоднократных сообщений об усилении активности беспилотников в афганском воздушном пространстве.
Первого января все афганские СМИ сообщили о падении в окрестностях города Майданшахр, административного центра провинции Майдак-Вардак, крупного беспилотного летательного аппарата, связь с которым, вероятно, была потеряна операторами центра управления полетами. По данным специалистов, это был MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВВС США.
В ноябре 2025 года пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что американские дроны продолжают патрулировать афганское воздушное пространство, уточнив, что такие полеты продолжаются с момента возвращения талибов* к власти и часто осуществляются через Пакистан, который, по словам Моджахеда, бессилен это остановить, так как имеет соглашение по этому поводу с США и не может его аннулировать в одностороннем порядке.
По словам Андиши, "частые поездки Халилзада в Кабул сильно тревожат лидера талибов*, однако он не может их запретить". Халилзад вновь прибыл в Кабул 28 декабря 2025 года, где встретился с министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки. Хотя сам Халилзад характеризует свои визиты как частные, ранее он посещал Афганистан вместе с официальными лицами США, чтобы содействовать освобождению американских пленников, удерживавшихся в афганских тюрьмах.
Коснувшись событий, произошедших в Венесуэле, Андиша заявил, что они усилили опасения среди авторитарных лидеров, в том числе со стороны Ахундзады. "Эти события способствовали растущей изоляции и недоверию Ахундзады (к окружающим - ред.), слежке и внутреннему напряжению среди высшего руководства талибов*", - приводит портал слова афганского дипломата.
