"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на своей площадке обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Лейкерс" идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 22 победы при 11 поражениях. "Мемфис" проиграл четвертую встречу в лиге подряд и располагается на десятой строчке с 15 победами в 35 матчах.