"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на своей площадке обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Лука Дончич (36), также дабл-дабл на свой счет записал Леброн Джеймс (26 очков, 10 передач). В составе "Мемфиса" самым результативным стал Джейлен Уэллс (23 очка), также по дабл-даблу оформили Джок Лэндейл (13 очков, 10 подборов) и Санти Альдама (12 очков, 10 подборов).
"Лейкерс" идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 22 победы при 11 поражениях. "Мемфис" проиграл четвертую встречу в лиге подряд и располагается на десятой строчке с 15 победами в 35 матчах.
Результаты остальных матчей дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 115:141;
"Майами Хит" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 125:106;
"Финикс Санз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 108:105;
"Сакраменто Кингз" - "Милуоки Бакс" - 98:115.