"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича
Баскетбол
Баскетбол
 
11:12 05.01.2026
"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича
"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича
"Лос-Анджелес Лейкерс" на своей площадке обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
баскетбол
лука дончич
леброн джеймс
лос-анджелес лейкерс
мемфис гризлис
лука дончич, леброн джеймс, лос-анджелес лейкерс, мемфис гризлис
Баскетбол, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Мемфис Гризлис
"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича

Дабл-дабл Джеймса и 36 очков Дончича помогли "Лейкерс" обыграть "Мемфис" в НБА

© Соцсети баскетболистаЛука Дончич и Леброн Джеймс
Лука Дончич и Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Соцсети баскетболиста
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на своей площадке обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Лука Дончич (36), также дабл-дабл на свой счет записал Леброн Джеймс (26 очков, 10 передач). В составе "Мемфиса" самым результативным стал Джейлен Уэллс (23 очка), также по дабл-даблу оформили Джок Лэндейл (13 очков, 10 подборов) и Санти Альдама (12 очков, 10 подборов).
"Лейкерс" идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 22 победы при 11 поражениях. "Мемфис" проиграл четвертую встречу в лиге подряд и располагается на десятой строчке с 15 победами в 35 матчах.
Результаты остальных матчей дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 115:141;
"Майами Хит" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 125:106;
"Финикс Санз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 108:105;
"Сакраменто Кингз" - "Милуоки Бакс" - 98:115.
"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин" обыграл "Денвер" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
БаскетболЛука ДончичЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гризлис
 
