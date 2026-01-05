В Новгородской области восстановили тысячи километров ЛЭП после снегопада

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили почти 6 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области после снегопада, сообщает компания "Россети Северо-Запад"
"Россети Северо-Запад" восстановили 5960 километров ЛЭП в Новгородской области после сильных снегопадов. Энергетики включили 298 линий электропередачи и 3755 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
Как сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона, без электричества в понедельник остаются почти 3 тысячи жителей региона. К работам привлечены 79 бригад — 308 специалистов и 106 единиц техники.
В регионе с 30 декабря действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах введен режим чрезвычайной ситуации, там приведены в готовность пункты временного размещения.
