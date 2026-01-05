Рейтинг@Mail.ru
21:53 05.01.2026
Rheinmetall и MBDA начнут создавать лазерное оружие для немецкого флота
Rheinmetall и MBDA начнут создавать лазерное оружие для немецкого флота

Rheinmetall откроет предприятие по созданию лазерного оружия для немецкого флота

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Оборонный концерн Rheinmetall и группа оборонных компаний MBDA Deutschland объявили о планах открытия совместного предприятия по разработке и производству лазерного оружия для военно-морского флота Германии, которое может применяться в том числе для отражения атак беспилотников, сообщил Rheinmetall.
"Rheinmetall и MBDA в Германии намерены в первом квартале 2026 года открыть совместное предприятие по созданию лазерных систем вооружения для военно-морского флота", - говорится в сообщении концерна на его сайте.
Отмечается, что концерны сотрудничают в этом направлении с 2019 года и совместно разработали прототип лазерного оружия, которое в настоящее время проходит испытания на полигоне бундесвера в Меппене. Как сообщили в концерне, в ходе испытаний были подтверждены его способности "точно, быстро поражать цели с минимальным сопутствующим ущербом".
Речь идет о ранее разработанной лазерной системе вооружения для противодействия беспилотникам, катерам и управляемым ракетам. Система предназначена для борьбы с беспилотниками, роями БПЛА, скоростными катерами и управляемыми ракетами на близкой и очень близкой дистанции. Более поздние ее модификации могут применяться против сверхзвуковых ракет, ракет, а также минометных или артиллерийских снарядов, отметили в концерне. Предполагается, что с 2029 года эта система будет готова к использованию на кораблях ВМФ Германии.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года британская газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.
