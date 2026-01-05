Рейтинг@Mail.ru
05.01.2026
02:36 05.01.2026
Источник: лайнер с россиянами не смог пришвартоваться в порту Турции
Круизный лайнер Astoria Grande с преимущественно россиянами на борту не смог пришвартоваться в порту турецкой Амасры на Черном море из-за шторма, сообщил РИА... РИА Новости, 05.01.2026
Источник: лайнер с россиянами не смог пришвартоваться в порту Турции

Международный круизный лайнер Astoria Grande. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 янв - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande с преимущественно россиянами на борту не смог пришвартоваться в порту турецкой Амасры на Черном море из-за шторма, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Лайнер отправился по маршруту из Сочи в Стамбул и обратно с заходами в турецкие порты Трабзон, Самсун и Амасра.
"Выход лайнера из Сочи задержался из-за неблагоприятной погоды в Черном море, маршрут был скорректирован за счет Трабзона. Второго января лайнер подошел к порту Амасры, но из-за шторма не смог пришвартоваться", - сообщил источник.
Согласно обновленному маршруту, лайнер должен зайти в порт Амасры в понедельник на обратном пути к Сочи.
Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 75 километров в час с 3 по 5 января на всем турецком побережье Черного моря.
В конце ноября лайнер с более 600 пассажирами, преимущественно россиянами, и более 400 членами экипажа провел на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула более 15 часов, так как руководство порта не разрешило швартовку. Следующие рейсы без проблем заходили в порт Стамбула.
