СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае
СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае - РИА Новости, 05.01.2026
СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае
Полиция Латвии не нашла связи между повреждением оптоволоконного кабеля в Балтийском море и судном, пришвартованным в порту города Лиепая, передает агентство... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
латвия
балтийское море
латвия
балтийское море
в мире, латвия, балтийское море
В мире, Латвия, Балтийское море
СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае
Reuters: МВД Латвии не нашло связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае