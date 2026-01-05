Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае
13:50 05.01.2026
СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае
в мире, латвия, балтийское море
В мире, Латвия, Балтийское море
СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае

Reuters: МВД Латвии не нашло связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Полиция Латвии не нашла связи между повреждением оптоволоконного кабеля в Балтийском море и судном, пришвартованным в порту города Лиепая, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
"Латвийские следователи не обнаружили доказательств, связывающих судно, пришвартованное в порту Лиепаи, с повреждением подводного телекоммуникационного кабеля в этом районе", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море рядом с Лиепаей. Она отметила, что инцидент не повлиял на латвийских пользователей коммуникационных сетей. Позднее полиция Латвии в ходе расследования повреждения кабеля взошла на судно в порту Лиепаи.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море
4 января, 21:48
 
