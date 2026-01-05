Рейтинг@Mail.ru
Круизный лайнер Astoria Grande в понедельник не зайдет в порт Амасры
14:22 05.01.2026
Круизный лайнер Astoria Grande в понедельник не зайдет в порт Амасры
Круизный лайнер Astoria Grande в понедельник не зайдет в порт Амасры
Захода круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту в порт турецкой Амасры в понедельник не ожидается, сообщили РИА Новости в турецком порту. РИА Новости, 05.01.2026
черное море, сочи, стамбул, в мире
Черное море, Сочи, Стамбул, В мире
Круизный лайнер Astoria Grande в понедельник не зайдет в порт Амасры

СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Захода круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту в порт турецкой Амасры в понедельник не ожидается, сообщили РИА Новости в турецком порту.
Круизный лайнер Astoria Grande преимущественно с россиянами на борту не смог пришвартоваться 2 января в порту турецкой Амасры на Черном море из-за шторма, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Согласно обновленному маршруту, лайнер должен был зайти в порт Амасры в понедельник, на обратном пути к Сочи.
"Сегодня лайнер в порт Амасры не заходил, его здесь сегодня не ожидают", - сообщил агентству источник в порту.
Он отметил, что в районе Амасры продолжается шторм.
По данным портала marinetraffic, круизный лайнер в 13.00 мск понедельника находился недалеко от турецкого черноморского порта Инеболу.
Лайнер отправился 31 декабря по маршруту из Сочи в Стамбул и обратно с заходами в турецкие порты Трабзон, Самсун и Амасра. Выход лайнера из Сочи также задержался из-за неблагоприятной погоды в Черном море, маршрут был скорректирован за счет Трабзона.
Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 75 километров в час с 3 по 6 января на всем турецком побережье Черного моря.
В конце ноября лайнер с более 600 пассажирами, преимущественно россиянами, и более 400 членами экипажа провел на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула более 15 часов, так как руководство порта не разрешило швартовку. Следующие рейсы без проблем заходили в порт Стамбула.
Черное море, Сочи, Стамбул, В мире
 
 
