Круизный лайнер Astoria Grande в понедельник не зайдет в порт Амасры

СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Захода круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту в порт турецкой Амасры в понедельник не ожидается, сообщили РИА Новости в турецком порту.

Круизный лайнер Astoria Grande преимущественно с россиянами на борту не смог пришвартоваться 2 января в порту турецкой Амасры на Черном море из-за шторма, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Согласно обновленному маршруту, лайнер должен был зайти в порт Амасры в понедельник, на обратном пути к Сочи

"Сегодня лайнер в порт Амасры не заходил, его здесь сегодня не ожидают", - сообщил агентству источник в порту.

Он отметил, что в районе Амасры продолжается шторм.

По данным портала marinetraffic, круизный лайнер в 13.00 мск понедельника находился недалеко от турецкого черноморского порта Инеболу.

Лайнер отправился 31 декабря по маршруту из Сочи в Стамбул и обратно с заходами в турецкие порты Трабзон Самсун и Амасра. Выход лайнера из Сочи также задержался из-за неблагоприятной погоды в Черном море, маршрут был скорректирован за счет Трабзона.

Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 75 километров в час с 3 по 6 января на всем турецком побережье Черного моря.