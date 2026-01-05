Рейтинг@Mail.ru
18:07 05.01.2026
Две курдские партии выдвинули кандидатов на пост президента Ирака
Две основные курдские политические партии Ирака - Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК) - выдвинули своих кандидатов на РИА Новости, 05.01.2026
Две курдские партии выдвинули кандидатов на пост президента Ирака

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
© AP Photo / Susan Walsh
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. Архивное фото
БАГДАД, 5 янв - РИА Новости. Две основные курдские политические партии Ирака - Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК) - выдвинули своих кандидатов на пост президента страны, ими стали экс-министр окружающей среды Низар Амиди от ПСК и нынешний глава МИД Ирака Фуад Хусейн от ДПК, сообщили РИА Новости представители этих партий.
"ПСК сегодня официально выдвинул на пост главы республики экс-министра окружающей среды, главу политбюро ПСК в Багдаде Низара Амиди", - заявил агентству член ПСК Ахмед аль-Харки.
Вид на Багдад
Ирак раскритиковал признание Израилем Сомалиленда
27 декабря 2025, 05:14
О выдвижении Фуада Хусейна в качестве кандидата от ДПК сообщил член партии Мухаммед Керим. По его словам, официально об этом пока не объявлено.
При этом аль-Харки не исключил, что ДПК и ПСК могут в перспективе договориться о поддержке единого кандидата.
“Все сценарии возможны. Есть вероятность достижения консенсуса по единой кандидатуре, возможна ситуация, когда кто-то отзовет свою кандидатуру, либо участие обоих кандидатов, как это было в 2018 и 2022 годах”, - сказал он.
Аналогичный прогноз дал и Керим, допустив, что в рамках партийных договоренностей одна из кандидатур может быть отозвана.
Ранее в понедельник спикер парламента Хейбат аль-Хальбуси заявил о регистрации 44 кандидатов на должность президента страны. Как сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой осведомленный источник, среди претендентов на пост главы республики - действующий президент Абдул Латиф Рашид.
В соответствии с практикой, введенной после американского военного вторжения в Ирак в 2003 году, президентом республики становится представитель курдской общины. Срок президентских полномочий - четыре года, конституция допускает максимум два срока подряд на этом посту.
Согласно иракскому законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов. Очередные парламентские выборы прошли в Ираке 11 ноября 2025 года. Парламент Ирака на первом заседании в новом составе 29 декабря избрал спикером депутата от партии "Такаддум" ("Прогресс"), видного суннитского политика Хейбата аль-Хальбуси.
Согласно конституции Ирака, после выборов спикера парламента депутаты должны в течение 30 дней утвердить кандидатуру президента республики. Затем президент поручает кандидату от крупнейшего парламентского блока сформировать правительство.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Замглавы МИД обсудил с послом Ирака вопросы развития отношений
23 декабря 2025, 14:51
 
