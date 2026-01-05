https://ria.ru/20260105/kuban-2066516864.html
На севшем на мель в Темрюкском районе судне никто не пострадал
Пострадавших на судне под флагом Вануату, севшем на мель в Темрюкском районе Кубани, нет, экипаж в составе 11 человек самостоятельно добрался до берега,... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия, темрюкский район, краснодарский край
