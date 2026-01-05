Рейтинг@Mail.ru
На севшем на мель в Темрюкском районе судне никто не пострадал - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kuban-2066516864.html
На севшем на мель в Темрюкском районе судне никто не пострадал
На севшем на мель в Темрюкском районе судне никто не пострадал - РИА Новости, 05.01.2026
На севшем на мель в Темрюкском районе судне никто не пострадал
Пострадавших на судне под флагом Вануату, севшем на мель в Темрюкском районе Кубани, нет, экипаж в составе 11 человек самостоятельно добрался до берега,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:36:00+03:00
2026-01-05T19:36:00+03:00
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066500220_0:94:774:529_1920x0_80_0_0_6ea4f60441a37a33c2ffc38d9b410583.jpg
https://ria.ru/20260105/tanker-2066459181.html
темрюкский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066500220_11:0:774:572_1920x0_80_0_0_5fa41f5f5fa9ca55f8aa5d2b3709af68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, темрюкский район, краснодарский край
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край
На севшем на мель в Темрюкском районе судне никто не пострадал

На севшем на мель в Темрюкском районе Кубани судне никто не пострадал

© Фото : соцсетиГрузовое судно HAPPY ARAS село на мель в Темрюкском районе Кубани
Грузовое судно HAPPY ARAS село на мель в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : соцсети
Грузовое судно HAPPY ARAS село на мель в Темрюкском районе Кубани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Пострадавших на судне под флагом Вануату, севшем на мель в Темрюкском районе Кубани, нет, экипаж в составе 11 человек самостоятельно добрался до берега, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Пострадавших нет. Экипаж в составе 11 человек самостоятельно добрался до берега на спасательных шлюпках. Им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В понедельник в оперштабе региона сообщили, что грузовое судно под флагом Вануату село на мель в 50 метрах от берега в Темрюкском районе Кубани возле мыса Железный Рог.
Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель
Вчера, 12:56
 
ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала