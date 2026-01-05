В Апшеронском районе восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов

"В Апшеронском районе за ночь восстановили электроснабжение свыше 1,8 тысячи домов. В ночь с 4 на 5 января электричество вернули в 1587 домовладений Хадыженска, в 259 – Тверского сельского поселения, в 12 – Апшеронского городского поселения", - сообщили в оперштабе региона в понедельник.