Рейтинг@Mail.ru
В Апшеронском районе восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kuban-2066466767.html
В Апшеронском районе восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов
В Апшеронском районе восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов - РИА Новости, 05.01.2026
В Апшеронском районе восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов
Специалисты за минувшую ночь восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов в Апшеронском районе Кубани, где после сильных снегопадов был обесточен ряд... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:00:00+03:00
2026-01-05T14:00:00+03:00
происшествия
апшеронский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260105/saratov-2066437549.html
апшеронский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, апшеронский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Апшеронский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
В Апшеронском районе восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов

В Апшеронском районе за ночь восстановили электроснабжение свыше 1,8 тыс домов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Специалисты за минувшую ночь восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов в Апшеронском районе Кубани, где после сильных снегопадов был обесточен ряд населенных пунктов и введен режим ЧС, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал 2 января, что без энергоснабжения остались около 28 тысяч человек. По его словам, на территории района в ночь на 1 января был введен режим ЧС, в поселениях развернуты ПВР.
"В Апшеронском районе за ночь восстановили электроснабжение свыше 1,8 тысячи домов. В ночь с 4 на 5 января электричество вернули в 1587 домовладений Хадыженска, в 259 – Тверского сельского поселения, в 12 – Апшеронского городского поселения", - сообщили в оперштабе региона в понедельник.
Там отметили, что специалисты аварийно-спасательных служб муниципалитета продолжают работать в круглосуточном режиме.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение
Вчера, 09:01
 
ПроисшествияАпшеронский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала