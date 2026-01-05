В Апшеронском районе восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов

КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Специалисты за минувшую ночь восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов в Апшеронском районе Кубани, где после сильных снегопадов был обесточен ряд населенных пунктов и введен режим ЧС, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал 2 января, что без энергоснабжения остались около 28 тысяч человек. По его словам, на территории района в ночь на 1 января был введен режим ЧС, в поселениях развернуты ПВР.
"В Апшеронском районе за ночь восстановили электроснабжение свыше 1,8 тысячи домов. В ночь с 4 на 5 января электричество вернули в 1587 домовладений Хадыженска, в 259 – Тверского сельского поселения, в 12 – Апшеронского городского поселения", - сообщили в оперштабе региона в понедельник.
Там отметили, что специалисты аварийно-спасательных служб муниципалитета продолжают работать в круглосуточном режиме.