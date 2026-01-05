Куба призвала страны отреагировать на "варварские действия" США в Венесуэле

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на варварские и преступные действия США против Венесуэлы, представляющие угрозу международному миру и безопасности, заявил представитель Кубы Эрнесто Соберон, выступая в Совбезе ООН.

Карибского бассейна. Дипломат напомнил, что Куба с сентября неоднократно предупреждала о "гегемонистских и агрессивных" планах США в отношении Венесуэлы и всего региона, указывая на их непредсказуемые последствия для политической, социальной и экономической стабильности Латинской Америки Гавана 23 декабря также информировала Совбез о "быстрой эскалации" действий Вашингтона , направленных на насильственное свержение законного и конституционного правительства Венесуэлы.

"Мы обращаемся ко всем правительствам, парламентам, общественным движениям и народам мира с призывом осудить военную агрессию США против Венесуэлы и противостоять этому акту, который ставит под угрозу международный мир и безопасность и пытается навязать новую доктрину господства американского империализма в Латинской Америке, Карибском бассейне и за их пределами", - добавил представитель Кубы.

Высказывания президента США Дональда Трампа о намерении "управлять Венесуэлой" на Кубе также сочли неприемлемыми.

"Недавние заявления о якобы существующих империалистических планах направить Венесуэлу к некой безопасной, адекватной и благоразумной переходной фазе абсолютно неприемлемы. В логике доминирования США это означает навязывание марионеточного правительства, обслуживающего их хищнические цели - прежде всего, беспрепятственный доступ и разграбление природных ресурсов, которые по праву принадлежат венесуэльскому народу", - подчеркнул Соберон.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.