Куба призвала страны отреагировать на "варварские действия" США в Венесуэле

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на варварские и преступные действия США против Венесуэлы, представляющие угрозу международному миру и безопасности, заявил представитель Кубы Эрнесто Соберон, выступая в Совбезе ООН.
"Вооружённые силы США с особой жестокостью и вероломством атаковали Венесуэлу и в неприемлемом, варварском акте захватили её законного президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес... Куба призывает международное сообщество к срочной реакции на это преступное нападение", - сказал Соберон.
Дипломат напомнил, что Куба с сентября неоднократно предупреждала о "гегемонистских и агрессивных" планах США в отношении Венесуэлы и всего региона, указывая на их непредсказуемые последствия для политической, социальной и экономической стабильности Латинской Америки и Карибского бассейна. Гавана 23 декабря также информировала Совбез о "быстрой эскалации" действий Вашингтона, направленных на насильственное свержение законного и конституционного правительства Венесуэлы.
"Мы обращаемся ко всем правительствам, парламентам, общественным движениям и народам мира с призывом осудить военную агрессию США против Венесуэлы и противостоять этому акту, который ставит под угрозу международный мир и безопасность и пытается навязать новую доктрину господства американского империализма в Латинской Америке, Карибском бассейне и за их пределами", - добавил представитель Кубы.
Высказывания президента США Дональда Трампа о намерении "управлять Венесуэлой" на Кубе также сочли неприемлемыми.
"Недавние заявления о якобы существующих империалистических планах направить Венесуэлу к некой безопасной, адекватной и благоразумной переходной фазе абсолютно неприемлемы. В логике доминирования США это означает навязывание марионеточного правительства, обслуживающего их хищнические цели - прежде всего, беспрепятственный доступ и разграбление природных ресурсов, которые по праву принадлежат венесуэльскому народу", - подчеркнул Соберон.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.