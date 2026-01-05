Куба объявила национальный траур по 32 убитым в Венесуэле военным

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур по 32 кубинцам, погибшим во время атаки США на Венесуэлу., следует из опубликованного президентского указа.
"Объявить два дня национального траура с 6.00 5 января до 0.00 6 января 2026 года", - говорится в декрете, который опубликовала газета Granma.
Согласно документу, на время траура государственный флаг Кубы будет приспущен на зданиях органов власти и военных учреждений, приостанавливаются все праздничные и развлекательные мероприятия.
В указе отмечается, что 32 кубинца погибли в ходе боевых действий во время "преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла" в ночь на 3 января. Сказано также, что погибшие выполняли задачи по линии Революционных вооруженных сил и МВД Кубы по запросу венесуэльской стороны.
Президент Кубы подчеркнул в документе, что кубинские военнослужащие с достоинством исполнили свой долг и погибли в прямых боестолкновениях либо в результате бомбардировок военных объектов.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее сообщил, что при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес военные США убили значительную часть их команды безопасности, а также случайных людей, не уточнив числа погибших.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
