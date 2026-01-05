Куба объявила национальный траур по 32 убитым в Венесуэле военным

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур по 32 кубинцам, погибшим во время атаки США на Венесуэлу., следует из опубликованного президентского указа.

В указе отмечается, что 32 кубинца погибли в ходе боевых действий во время "преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла" в ночь на 3 января. Сказано также, что погибшие выполняли задачи по линии Революционных вооруженных сил и МВД Кубы по запросу венесуэльской стороны.