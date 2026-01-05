Власти Кубы сообщили о гибели 32 граждан страны, защищавших Мадуро

МЕХИКО, 5 янв — РИА Новости. Тридцать два кубинца погибли в результате операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро — они были убиты в бою или в результате ударов, говорится в сообщении правительства Кубы, которое опубликовала газета Тридцать два кубинца погибли в результате операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро — они были убиты в бою или в результате ударов, говорится в сообщении правительства Кубы, которое опубликовала газета Granma

« "В результате преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла ранним утром 3 января 2026 года, в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны", — сообщается в публикации.

Правительство отметило, что они "с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок объектов".

В Гаване выразили соболезнования близким погибших и пообещали организовать "соответствующие акции, чтобы отдать им должное". Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее сообщил, что при похищении Мадуро и его супруги Силии Флорес американские военные убили значительную часть их команды безопасности, а также случайных людей, не уточнив число погибших.

Военная операция США против Венесуэлы

Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.