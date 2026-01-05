Власти Кубы сообщили о гибели 32 граждан страны, защищавших Мадуро

МЕХИКО, 5 янв — РИА Новости. Тридцать два кубинца погибли в результате операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро — они были убиты в бою или в результате ударов, говорится в сообщении правительства Кубы, которое опубликовала газета Granma.
"В результате преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла ранним утром 3 января 2026 года, в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны", — сообщается в публикации.
Правительство отметило, что они "с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок объектов".
В Гаване выразили соболезнования близким погибших и пообещали организовать "соответствующие акции, чтобы отдать им должное". Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее сообщил, что при похищении Мадуро и его супруги Силии Флорес американские военные убили значительную часть их команды безопасности, а также случайных людей, не уточнив число погибших.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.