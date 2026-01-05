Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова
12:16 05.01.2026
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова - РИА Новости, 05.01.2026
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова
Ущерб, нанесенный Украиной блокадами Крымскому полуострову, должен быть компенсирован западным странами, причастными к государственному перевороту в Киеве,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:16:00+03:00
2026-01-05T12:16:00+03:00
украина
республика крым
россия
владимир константинов
владимир путин
оон
украина
республика крым
россия
украина, республика крым, россия, владимир константинов, владимир путин, оон
Украина, Республика Крым, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова

Константинов призвал Запад компенсировать ущерб от блокад Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Ущерб, нанесенный Украиной блокадами Крымскому полуострову, должен быть компенсирован западным странами, причастными к государственному перевороту в Киеве, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нам принципиально важно, чтобы нанесенный Крыму государством Украина ущерб, который исчисляется триллионами рублей, был компенсирован. Пусть Запад, который спровоцировал государственный переворот в 2014 году и самоубийственный курс Украины, раскошеливается. Ведь сама Украина – банкрот", - сказал Константинов агентству.
Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на местность близ Коктебеля - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова
26 ноября 2025, 01:16
 
УкраинаРеспублика КрымРоссияВладимир КонстантиновВладимир ПутинООН
 
 
