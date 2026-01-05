В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова

Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.