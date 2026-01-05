https://ria.ru/20260105/krym-2066453566.html
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова - РИА Новости, 05.01.2026
В Крыму призвали Запад компенсировать ущерб от блокад полуострова
Ущерб, нанесенный Украиной блокадами Крымскому полуострову, должен быть компенсирован западным странами, причастными к государственному перевороту в Киеве,... РИА Новости, 05.01.2026
Константинов призвал Запад компенсировать ущерб от блокад Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Ущерб, нанесенный Украиной блокадами Крымскому полуострову, должен быть компенсирован западным странами, причастными к государственному перевороту в Киеве, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нам принципиально важно, чтобы нанесенный Крыму
государством Украина
ущерб, который исчисляется триллионами рублей, был компенсирован. Пусть Запад, который спровоцировал государственный переворот в 2014 году и самоубийственный курс Украины, раскошеливается. Ведь сама Украина – банкрот", - сказал Константинов
агентству.
Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".