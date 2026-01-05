Рейтинг@Mail.ru
Первый транш кредита ЕС для Украины перечислят в первой половине 2026 года
17:34 05.01.2026
Первый транш кредита ЕС для Украины перечислят в первой половине 2026 года
Первый транш кредита ЕС для Украины перечислят в первой половине 2026 года
Первый транш нового кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 05.01.2026
Первый транш кредита ЕС для Украины перечислят в первой половине 2026 года

Первый транш кредита ЕС на €90 млрд перечислят Украине в первой половине 2026 г

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Первый транш нового кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ЕК подтвердила вступление Украины в ЕС как часть гарантий безопасности
Вчера, 16:52
"ЕС 18-19 декабря (2025 года - ред.) принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро в рамках усиленного сотрудничества. ЕК предложила решение Совета ЕС, разрешающее такое сотрудничество, которое было принято в конце декабря. Документ еще должен быть утвержден квалифицированным большинством и получить согласие Европарламента. Параллельно ведется работа над регламентом, устанавливающим условия кредита, принятие которого запланировано на январь, а также над изменением регламента MSS (о макрофинансовой поддержке ЕС – ред.), необходимым для предоставления займа третьей стране. С учетом срочности первый транш планируется перечислить не позднее второго полугодия 2026 года", - сказал он.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Флаг Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Киеве рассказали, когда Украина надеется вступить в ЕС
3 января, 22:02
 
ЭкономикаУкраинаБрюссельВенгрияВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
