Первый транш кредита ЕС для Украины перечислят в первой половине 2026 года

БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Первый транш нового кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.

Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.