Косачев заявил, что ждет реакцию Европы на слова США о Западном полушарии
23:14 05.01.2026 (обновлено: 23:19 05.01.2026)
Косачев заявил, что ждет реакцию Европы на слова США о Западном полушарии
Косачев заявил, что ждет реакцию Европы на слова США о Западном полушарии
Интересна реакция бывших колониальных держав Европы на заявление Госдепа США о том, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона, заявил... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T23:14:00+03:00
2026-01-05T23:19:00+03:00
Косачев заявил, что ждет реакцию Европы на слова США о Западном полушарии

Косачев: интересна реакция Европы на заявление США об "их" Западном полушарии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Интересна реакция бывших колониальных держав Европы на заявление Госдепа США о том, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона, заявил российский сенатор Константин Косачев.
Ранее Госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что американский президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Госдеп объявил Западное полушарие зоной интересов США
Вчера, 21:25
"Госдеп США на официальном сайте официально объявил западное полушарие "нашим", то есть исключительно американским. Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств западного полушария?" - написал он в Telegram-канале.
По словам Косачева, в силу исторических и языковых причин "эти (в прошлом) державы" и имеют с государствами западного полушария свои, "не менее особые" связи. Сенатор отметил, что любопытно будет последить за комментариями на официальных сайтах министерств иностранных дел европейских стран, в частности Великобритании, Испании, Португалии, Франции и Германии.
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Укрепление связи Венесуэлы с Россией и КНР повлияло на США, считает эксперт
Вчера, 20:57
 
В миреЕвропаСШАВашингтон (штат)Константин КосачевДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
