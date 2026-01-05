Косачев заявил, что ждет реакцию Европы на слова США о Западном полушарии

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Интересна реакция бывших колониальных держав Европы на заявление Госдепа США о том, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона, заявил российский сенатор Константин Косачев.
Ранее Госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что американский президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов.
"Госдеп США на официальном сайте официально объявил западное полушарие "нашим", то есть исключительно американским. Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств западного полушария?" - написал он в Telegram-канале.
По словам Косачева, в силу исторических и языковых причин "эти (в прошлом) державы" и имеют с государствами западного полушария свои, "не менее особые" связи. Сенатор отметил, что любопытно будет последить за комментариями на официальных сайтах министерств иностранных дел европейских стран, в частности Великобритании, Испании, Португалии, Франции и Германии.