КНР поддерживает деэскалацию вокруг Венесуэлы, заявил постпред при ООН
19:21 05.01.2026
КНР поддерживает деэскалацию вокруг Венесуэлы, заявил постпред при ООН
КНР поддерживает деэскалацию вокруг Венесуэлы, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 05.01.2026
КНР поддерживает деэскалацию вокруг Венесуэлы, заявил постпред при ООН
Китай поддерживает любые международные усилия по снижению напряжения вокруг Венесуэлы, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Китая при ООН... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
китай
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
сша
венесуэла
китай
в мире, сша, венесуэла, китай, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Китай, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
КНР поддерживает деэскалацию вокруг Венесуэлы, заявил постпред при ООН

Сунь Лэй: КНР поддерживает усилия, направленные на деэскалацию вокруг Венесуэлы

Китайский флаг
Китайский флаг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Китайский флаг. Архивное фото
ООН, 5 янв - РИА Новости. Китай поддерживает любые международные усилия по снижению напряжения вокруг Венесуэлы, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй.
"Мы поддерживаем все усилия генерального секретаря ООН, региональных стран и организаций, которые способствуют развитию диалога и деэскалации ситуации", - заявил он на заседании совбеза ООН, посвященном операции США в Венесуэле.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН
Вчера, 19:06
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего, заявил постпред США в ООН
Вчера, 19:14
 
