КНР осудила операцию США в Венесуэле

ООН, 5 янв - РИА Новости. Китай решительно осуждает операцию Соединенных Штатов в Венесуэле, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй.
"США поставили собственную мощь выше многополярности, а военные действия - выше дипломатических усилий, что создает серьезную угрозу миру и безопасности в Латинской Америке, и Карибском бассейне, и на международном уровне. Китай решительно выступает против этого, и международное сообщество также выразило широкую обеспокоенность и решительное осуждение", - заявил он во время заседания Совета Безопасности ООН.
"Китай глубоко потрясен и решительно осуждает односторонние, незаконные и агрессивные действия США, которые длятся уже некоторое время. Международное сообщество неоднократно выражало серьезную обеспокоенность по поводу санкционной блокады и угроз применения силы со стороны США в отношении Венесуэлы", - подчеркнул дипломат.