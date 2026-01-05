https://ria.ru/20260105/kndr-2066412224.html
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК
).
"Четвертого января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА (Корейской народной армии - ред.) по запуску гиперзвуковых ракет", - передает агентство.
Отмечается, что ракеты были выпущены из Рёкпхоского района города Пхеньяна и нанесли удар по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в Японском море.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, который наблюдал за учениями, подчеркнул, что они позволили выполнить важную оборонно-техническую задачу. Он назвал наращивание сил ядерного сдерживания страны важным стратегическим направлением.