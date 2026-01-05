Рейтинг@Mail.ru
00:23 05.01.2026 (обновлено: 00:30 05.01.2026)
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 05.01.2026
2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет

ЦТАК: КДНР провела 4 января испытания гиперзвуковых ракет

© Фото : ЦТАКПуск северокорейской ракеты
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Четвертого января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА (Корейской народной армии - ред.) по запуску гиперзвуковых ракет", - передает агентство.
Отмечается, что ракеты были выпущены из Рёкпхоского района города Пхеньяна и нанесли удар по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в Японском море.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, который наблюдал за учениями, подчеркнул, что они позволили выполнить важную оборонно-техническую задачу. Он назвал наращивание сил ядерного сдерживания страны важным стратегическим направлением.
