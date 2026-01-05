ЕС может ввести эмбарго на венесуэльскую нефть, считает Клишас

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Клишас Сенатор РФ Андрей Клишас считает , что после атаки США на Венесуэлу со стороны возник вопрос, введет ли Евросоюз полное эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп на вопрос о вероятности выборов в Венесуэле заявил газете New York Post, что страна сначала должна управляться c соблюдением закона и порядка.

"Трамп отвесил очередную оплеуху европейским вассалам, которые позволили себе поговорить о поддержке "демократии" в Венесуэле и "нелегитимности" Мадуро, оправдывая действия хозяина. Хозяин сказал - сначала займемся нефтью, а потом уже подумаем о демократии. Возникает вопрос, на венесуэльскую нефть американского разлива европейцы введут полное эмбарго или ценовой потолок?" - написал Клишас в Telegram-канале.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.