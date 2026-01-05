Рейтинг@Mail.ru
ЕС может ввести эмбарго на венесуэльскую нефть, считает Клишас
09:27 05.01.2026
ЕС может ввести эмбарго на венесуэльскую нефть, считает Клишас
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дональд трамп, андрей клишас, оон
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Андрей Клишас, ООН, Удары США по Венесуэле
ЕС может ввести эмбарго на венесуэльскую нефть, считает Клишас

Клишас: после атаки США на Венесуэлу встает вопрос о введении эмбарго на нефть

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Клишас считает, что после атаки США на Венесуэлу со стороны возник вопрос, введет ли Евросоюз полное эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть.
Ранее президент США Дональд Трамп на вопрос о вероятности выборов в Венесуэле заявил газете New York Post, что страна сначала должна управляться c соблюдением закона и порядка.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро
3 января, 23:54
"Трамп отвесил очередную оплеуху европейским вассалам, которые позволили себе поговорить о поддержке "демократии" в Венесуэле и "нелегитимности" Мадуро, оправдывая действия хозяина. Хозяин сказал - сначала займемся нефтью, а потом уже подумаем о демократии. Возникает вопрос, на венесуэльскую нефть американского разлива европейцы введут полное эмбарго или ценовой потолок?" - написал Клишас в Telegram-канале.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
 
