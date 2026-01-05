Президент Колумбии призвал Трампа прекратить клевету в его адрес

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал президента США Дональда Трампа прекратить распространять клеветнические обвинения в его адрес, заявив, что за десятилетия борьбы колумбийской юстиции с наркокартелями его имя никогда не фигурировало в соответствующих судебных материалах.
Ранее Трамп заявил журналистам, что Петро "производит кокаин" и что президенту Колумбии "стоит быть осторожнее". Эти слова прозвучали после того, как США сообщили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Петро подчеркнул, что судебная система Колумбии независима от исполнительной власти и во многом контролируется его политическими оппонентами, а потому не может быть использована для сокрытия подобных преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркоторговцев региона находятся в открытых архивах колумбийских судов.
"Вы не читаете колумбийскую историю, и поэтому ваши критические замечания терпят неудачу. Вам следовало бы просто встретиться со своими офицерами, экспертами по расследованию наркопреступлений в Колумбии, которым я помогал в своих собственных расследованиях в качестве сенатора от колумбийских левых... Не ищите наркоторговцев там, где есть только настоящие борцы за демократию и свободу", - заключил колумбийский лидер.
