Президент Колумбии призвал Трампа прекратить клевету в его адрес - РИА Новости, 05.01.2026
04:04 05.01.2026
Президент Колумбии призвал Трампа прекратить клевету в его адрес
Президент Колумбии призвал Трампа прекратить клевету в его адрес
в мире
колумбия
сша
венесуэла
дональд трамп
густаво петро
николас мадуро
в мире, колумбия, сша, венесуэла, дональд трамп, густаво петро, николас мадуро
В мире, Колумбия, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Густаво Петро, Николас Мадуро
Президент Колумбии призвал Трампа прекратить клевету в его адрес

Президент Колумбии Петро призвал Трампа прекратить клевету в его адрес

Густаво Петро
© AP Photo / Ivan Valencia
Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал президента США Дональда Трампа прекратить распространять клеветнические обвинения в его адрес, заявив, что за десятилетия борьбы колумбийской юстиции с наркокартелями его имя никогда не фигурировало в соответствующих судебных материалах.
"Решительно отвергаю заявления Трампа, происходящие от неосведомленности. Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле - ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х.
Ранее Трамп заявил журналистам, что Петро "производит кокаин" и что президенту Колумбии "стоит быть осторожнее". Эти слова прозвучали после того, как США сообщили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Петро подчеркнул, что судебная система Колумбии независима от исполнительной власти и во многом контролируется его политическими оппонентами, а потому не может быть использована для сокрытия подобных преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркоторговцев региона находятся в открытых архивах колумбийских судов.
"Вы не читаете колумбийскую историю, и поэтому ваши критические замечания терпят неудачу. Вам следовало бы просто встретиться со своими офицерами, экспертами по расследованию наркопреступлений в Колумбии, которым я помогал в своих собственных расследованиях в качестве сенатора от колумбийских левых... Не ищите наркоторговцев там, где есть только настоящие борцы за демократию и свободу", - заключил колумбийский лидер.
