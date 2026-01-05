Петро подчеркнул, что судебная система Колумбии независима от исполнительной власти и во многом контролируется его политическими оппонентами, а потому не может быть использована для сокрытия подобных преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркоторговцев региона находятся в открытых архивах колумбийских судов.

"Вы не читаете колумбийскую историю, и поэтому ваши критические замечания терпят неудачу. Вам следовало бы просто встретиться со своими офицерами, экспертами по расследованию наркопреступлений в Колумбии, которым я помогал в своих собственных расследованиях в качестве сенатора от колумбийских левых... Не ищите наркоторговцев там, где есть только настоящие борцы за демократию и свободу", - заключил колумбийский лидер.