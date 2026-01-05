МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. События в Венесуэле привлекли значительное международное внимание, Китай считает, что ни одно государство не может брать на себя роль международного полицейского и судьи, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Ранее в Пекине состоялась встреча Ван И и главы МИД Пакистана Исхака Дара. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что нынешняя международная ситуация становится все более сложной и нестабильной, а одностороннее давление усиливается. Он добавил, что внезапное изменение ситуации в Венесуэле привлекло значительное внимание международного сообщества.

"Мы не считаем, что какая-либо страна может выступать в роли международной полиции, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что суверенитет и безопасность всех стран должны быть в полной мере защищены международным правом.

"Мы последовательно выступаем против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой", - сказал он.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.