Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kitay-2066429780.html
МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу
МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу
События в Венесуэле привлекли значительное международное внимание, Китай считает, что ни одно государство не может брать на себя роль международного... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T06:19:00+03:00
2026-01-05T06:19:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
китай
ван и (политик)
николас мадуро
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066428860.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066355822.html
венесуэла
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0d80851c2c58dabfb2f6e88c48715b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, китай, ван и (политик), николас мадуро, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Китай, Ван И (политик), Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу

Ван И: никто не может брать на себя роль международной полиции

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. События в Венесуэле привлекли значительное международное внимание, Китай считает, что ни одно государство не может брать на себя роль международного полицейского и судьи, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Ранее в Пекине состоялась встреча Ван И и главы МИД Пакистана Исхака Дара. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что нынешняя международная ситуация становится все более сложной и нестабильной, а одностороннее давление усиливается. Он добавил, что внезапное изменение ситуации в Венесуэле привлекло значительное внимание международного сообщества.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла создала комиссию по освобождению Мадуро и его супруги
05:33
"Мы не считаем, что какая-либо страна может выступать в роли международной полиции, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что суверенитет и безопасность всех стран должны быть в полной мере защищены международным правом.
"Мы последовательно выступаем против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой", - сказал он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Китае назвали главную цель операции США против Венесуэлы
Вчера, 15:40
 
В миреВенесуэлаСШАКитайВан И (политик)Николас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала