МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу
События в Венесуэле привлекли значительное международное внимание, Китай считает, что ни одно государство не может брать на себя роль международного... РИА Новости, 05.01.2026
МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Ван И: никто не может брать на себя роль международной полиции
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. События в Венесуэле привлекли значительное международное внимание, Китай считает, что ни одно государство не может брать на себя роль международного полицейского и судьи, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Ранее в Пекине
состоялась встреча Ван И
и главы МИД Пакистана
Исхака Дара. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Китая
отметил, что нынешняя международная ситуация становится все более сложной и нестабильной, а одностороннее давление усиливается. Он добавил, что внезапное изменение ситуации в Венесуэле
привлекло значительное внимание международного сообщества.
"Мы не считаем, что какая-либо страна может выступать в роли международной полиции, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что суверенитет и безопасность всех стран должны быть в полной мере защищены международным правом.
"Мы последовательно выступаем против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой", - сказал он.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.