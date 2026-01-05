https://ria.ru/20260105/kitay-2066413478.html
СМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с россиянами
Десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на туристов.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне, сообщает Telegram-канал Baza
со ссылкой на туристов.
"Десятки автобусов с русскими туристами застряли на границе с Китаем
. Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, но вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней" — утверждается в сообщении.
По словам одной из туристок, российскую таможню ее группа прошла без проблем, однако на китайской стороне их встретил затор из 30 автобусов с российскими номерами.
"Некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет" — говорится в сообщении.
В 2024 году правительство Приморья сообщало, что заторы на погранпереходах в КНР образуются из-за деятельности "помогаек". Краевому министерству туризма было дано поручение провести разъяснительную работу с турфирмами, предоставляющими возможности для использования незаконной схемы ввоза товаров, а государственным органам, уполномоченным в сфере транспорта, — провести соответствующую работу с перевозчиками.
В октябре того же года Дальневосточная транспортная прокуратура
сообщила, что вместе с Дальневосточным таможенным управлением из-за скопления людей в пунктах пропуска на границе прорабатывается вопрос об установлении ответственности компаний, которые через туристов нелегально ввозят в Россию
коммерческие партии товаров.