СМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с россиянами

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне, сообщает Telegram-канал Десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на туристов.

"Десятки автобусов с русскими туристами застряли на границе с Китаем . Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, но вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней" — утверждается в сообщении.

По словам одной из туристок, российскую таможню ее группа прошла без проблем, однако на китайской стороне их встретил затор из 30 автобусов с российскими номерами.

"Некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет" — говорится в сообщении.

В 2024 году правительство Приморья сообщало, что заторы на погранпереходах в КНР образуются из-за деятельности "помогаек". Краевому министерству туризма было дано поручение провести разъяснительную работу с турфирмами, предоставляющими возможности для использования незаконной схемы ввоза товаров, а государственным органам, уполномоченным в сфере транспорта, — провести соответствующую работу с перевозчиками.