СМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с россиянами
Туризм
 
00:54 05.01.2026
СМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с россиянами
СМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с россиянами
Десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на туристов. РИА Новости, 05.01.2026
2026
СМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с россиянами

Baza: десятки автобусов с туристами из России застряли на границе с Китаем

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на туристов.
"Десятки автобусов с русскими туристами застряли на границе с Китаем. Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, но вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней" — утверждается в сообщении.
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
4 ноября 2025, 08:19
По словам одной из туристок, российскую таможню ее группа прошла без проблем, однако на китайской стороне их встретил затор из 30 автобусов с российскими номерами.
"Некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет" — говорится в сообщении.
В 2024 году правительство Приморья сообщало, что заторы на погранпереходах в КНР образуются из-за деятельности "помогаек". Краевому министерству туризма было дано поручение провести разъяснительную работу с турфирмами, предоставляющими возможности для использования незаконной схемы ввоза товаров, а государственным органам, уполномоченным в сфере транспорта, — провести соответствующую работу с перевозчиками.
В октябре того же года Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что вместе с Дальневосточным таможенным управлением из-за скопления людей в пунктах пропуска на границе прорабатывается вопрос об установлении ответственности компаний, которые через туристов нелегально ввозят в Россию коммерческие партии товаров.
Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 2,66%
20 октября 2024, 07:48
 
ТуризмКитайРоссияДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
