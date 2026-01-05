Рейтинг@Mail.ru
Китай поддержал созыв экстренного заседания СБ ООН по Венесуэле
05.01.2026
Китай поддержал созыв экстренного заседания СБ ООН по Венесуэле
Китай поддержал созыв экстренного заседания СБ ООН по Венесуэле
Китай поддерживает созыв Советом Безопасности ООН экстренного заседания по событиям в Венесуэле, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.01.2026
в мире, сша, венесуэла, китай, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Китай, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Китай поддержал созыв экстренного заседания СБ ООН по Венесуэле

МИД КНР: Китай поддерживает экстренное заседание СБ ООН по Венесуэле

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай поддерживает созыв Советом Безопасности ООН экстренного заседания по событиям в Венесуэле, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай поддерживает созыв Советом Безопасности ООН экстренного заседания в связи с военными ударами США по Венесуэле и поддерживает Совет Безопасности в выполнении им своих обязанностей", - сказал дипломат.
Линь Цзянь добавил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом для решительного соблюдения Устава ООН, следования основным принципам международной морали и защиты международной справедливости и беспристрастности.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Ранее МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Заголовок открываемого материала