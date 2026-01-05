КНР всегда будет другом для стран Латинской Америки, заявил глава МИД

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай всегда будет другом и партнером для государств Латинской Америки, внешняя политика Пекина в отношении стран региона не изменится на фоне действий США в Венесуэле, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Линь Цзянь подчеркнул, что сотрудничество Китая со странами Латинской Америки всегда основывались на принципах равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. По его словам, Пекин никогда не стремился к созданию сфер влияния или нацеливанию против какой-либо страны.