КНР всегда будет другом для стран Латинской Америки, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.01.2026
11:33 05.01.2026
КНР всегда будет другом для стран Латинской Америки, заявил глава МИД
КНР всегда будет другом для стран Латинской Америки, заявил глава МИД
в мире, сша, пекин, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Пекин, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
КНР всегда будет другом для стран Латинской Америки, заявил глава МИД

МИД КНР: Китай не изменит внешнюю политику в отношении стран Латинской Америки

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай всегда будет другом и партнером для государств Латинской Америки, внешняя политика Пекина в отношении стран региона не изменится на фоне действий США в Венесуэле, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Независимо от изменений международной ситуации, Китай всегда будет хорошим другом и партнером для стран Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли Пекин свою внешнюю политику в отношении стран региона после военной операции США в Венесуэле.
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы
Вчера, 14:13
Линь Цзянь подчеркнул, что сотрудничество Китая со странами Латинской Америки всегда основывались на принципах равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. По его словам, Пекин никогда не стремился к созданию сфер влияния или нацеливанию против какой-либо страны.
Дипломат добавил, что Пекин готов углублять стратегическое взаимное доверие со странами Латинской Америкой и Карибского бассейна, продолжать поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы и важнейшие проблемы, такие как национальный суверенитет, безопасность и территориальная целостность, продолжать поддерживать друг друга в выборе путей развития, соответствующих национальным условиям, и противостоять гегемонизму и силовой политике.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Ранее МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В Китае назвали главную цель операции США против Венесуэлы
В Китае назвали главную цель операции США против Венесуэлы
Вчера, 15:40
 
