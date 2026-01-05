КНР всегда будет другом для стран Латинской Америки, заявил глава МИД

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай всегда будет другом и партнером для государств Латинской Америки, внешняя политика Пекина в отношении стран региона не изменится на фоне действий США в Венесуэле, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Независимо от изменений международной ситуации, Китай всегда будет хорошим другом и партнером для стран Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли Пекин свою внешнюю политику в отношении стран региона после военной операции США в Венесуэле.
Линь Цзянь подчеркнул, что сотрудничество Китая со странами Латинской Америки всегда основывались на принципах равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. По его словам, Пекин никогда не стремился к созданию сфер влияния или нацеливанию против какой-либо страны.
Дипломат добавил, что Пекин готов углублять стратегическое взаимное доверие со странами Латинской Америкой и Карибского бассейна, продолжать поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы и важнейшие проблемы, такие как национальный суверенитет, безопасность и территориальная целостность, продолжать поддерживать друг друга в выборе путей развития, соответствующих национальным условиям, и противостоять гегемонизму и силовой политике.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Ранее МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.